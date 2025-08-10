毎年、8月10日は「ハーゲンダッツの日」です。ハーゲンダッツは、1984年に日本でハーゲンダッツアイスクリームの販売を開始して以来、2024年に創業40周年を迎えました。ハーゲンダッツの日にちなみ、「ミニカップ」「クリスピーサンド」「バー」「アソートボックス」各シリーズの2025年上半期、売上ランキングをハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）の広報・大久保沙菜さんに聞きました。2位は1984年に初上陸した、あの定番