この漫画は、作者・さち子さん(@sachitwins)さんの双子、さちかちゃんとさちやくんが小学1年生でスイミングを始めたときのエピソードを描いた作品です。以前からスイミングに興味を持っていたさち子さんは、体験教室に申し込みますが、そこには双子ならではの葛藤や意外な展開が待っていました。習い事を通じて成長していく2人の姿に、胸が温かくなる作品です。『スイミングはじめました』最終話をごらんください。 さち子