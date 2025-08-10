テストに落ちても諦めない、習い事を通じて見られた「うれしい光景」｜スイミングはじめました【ママリ】
さち子さんが以前から2人に習わせたいと思っていたスイミング。学校生活にも慣れて来た、1年生の終わりごろから習い始めるも、2人の前には進級テストという壁が立ちはだかります。
1か月後のテストに向けて、課題を書き出すさちかちゃん。次のテストでは2人の笑顔が見られるのでしょうか？
©sachitwins
©sachitwins
©sachitwins
先に戻って来たさちやくんから、さちかちゃんは不合格だったことを聞いたさち子さんは、胸のざわめきが止まりません。
©sachitwins
©sachitwins
さち子さんが振り返ると、さちかちゃんは目にいっぱいの涙をためていました。かわいそうなさちかちゃん…。
どうやら、最後に腕が曲がってしまったことが不合格の理由とのこと。再びのこの展開…さちかちゃんも合格だと思っていたさち子さんは、優しくさちかちゃんを抱きしめます。
©sachitwins
©sachitwins
悔しさからなのか、この日さちかちゃんはさちやくんとお風呂に入らず、机に向かって何か書いていました。
それは次にテストで合格するためのポイントでした。悔しさをバネにして、次に向けて考えることができる頑張り屋さんなさちかちゃん。この気持ちが次のテストに繋がりますように！
©sachitwins
©sachitwins
1か月後の5回目の進級テストの日。今度は、ニコニコな笑顔な2人の姿がありました。
さちかちゃん、さちやくん、合格おめでとうございます！
©sachitwins
迎えた1か月後の進級テストの日、見事2人そろって合格することができました。満面の笑みを浮かべる2人を見たさち子さんは、この光景が見たかったと思ったとのこと。本当に良かったですね！
これからも、今回のように2人そろって合格するときもあれば、2人とも不合格のとき、またどちらかだけが合格のときもあることでしょう。その都度、泣いて、怒って、喜んで…忙しい日々。そのなかにたくさんの学びが生まれ、子どもたちも大きく成長してくれるはずです。
これからも、2人がスイミングを通して前向きに頑張れるように応援しています！
記事作成: kira_z07
（配信元: ママリ）