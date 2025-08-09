「全国高校野球選手権・１回戦、佐賀北５−４青藍泰斗」（９日、甲子園球場）公立校最後の甲子園王者・佐賀北がサヨナラ勝ちで初戦を突破。優勝した２００７年以来、１８年ぶりの白星をマークした。同点のゲームは９回で決着がつかず延長タイブレークに突入。十回、エースの稲富が１死満塁のピンチを背負うも、代打・須加をフルカウントから高めの直球で空振り三振に仕留めた。なおも２死から４番・永井を１４０球目の変化球