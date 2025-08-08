2025年8月16日（土）・17日（日）に開催されるコミックマーケット（以下、コミケ）C106にあわせ、『カフェ・ベローチェ 有明店』にて、オリジナルグッズや限定セットメニューが、2日間限定で販売される。＞＞＞『カフェ・ベローチェ有明店』黒ねこアイテムをチェック！（写真10点）カフェ・ベローチェでは、多くの方が来店するコミケ開催時に、会場近くの有明店にて1999年から特別体制を敷き、2023年からオリジナルグッズの販売を