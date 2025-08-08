【カフェ・ベローチェ】コミケ開催日の黒ねこアイテムをチェック！
2025年8月16日（土）・17日（日）に開催されるコミックマーケット（以下、コミケ）C106にあわせ、『カフェ・ベローチェ 有明店』にて、オリジナルグッズや限定セットメニューが、2日間限定で販売される。
カフェ・ベローチェでは、多くの方が来店するコミケ開催時に、会場近くの有明店にて1999年から特別体制を敷き、2023年からオリジナルグッズの販売を開始。今年もオリジナルグッズや限定セットメニューが登場する。
オリジナルグッズは、「黒ねこ アクスタキーホルダー」「黒ねこ 缶バッジ」「黒ねこ お楽しみ袋」「黒ねこ Tシャツ」「黒ねこ 3in1充電ケーブル」「巨大黒ねこ型USBコンセント」の6アイテム。
アクスタキーホルダーは全5種類。スイカや浮き輪などの夏の風物詩や『カフェ・ベローチェ』人気No.1デザートのコーヒーゼリーにアタックするお茶目な黒ねこの姿を描いている。スイカのツルをイメージしてくるんと丸めたしっぽや、勢い余って飛び出た果肉や種など、遊び心たっぷりのデザインがポイント。当たりが出ると、花火を楽しむ黒ねこデザインの「キラキラ ミニミニ色紙」と交換できる。缶バッジは、シークレット1種を含む全9種。浜辺のビーチチェアでくつろぐ姿や、風鈴にぶらさがって楽しむ様子など、ゆったりと夏を謳歌する黒ねこが描かれている。
また今回、黒ねこオリジナルグッズの発売3年目にして初めて、Tシャツが販売される。『カフェ・ベローチェ』では、2024年よりコミケ用スタッフTシャツを着用、お客様から「販売してほしい」との声を多数あってということで、このたび待望の商品化が実現した。スタッフ用Tシャツには ”丸ごとのスイカ” を、お客様向けTシャツには ”カットされたスイカ” がデザイン。「美味しいところをお客様にお届けしたい」という黒ねこの想いを込めた、遊び心のある1枚となっている。
新登場の3in1充電ケーブルとUSBコンセントは、『カフェ・ベローチェ』を利用する多くのビジネスパーソンに向けて、実用性とデザイン性の両立を目指して企画された。
「黒ねこ お楽しみ袋」は、 ”おうちで涼” がテーマの特別セット。 黒ねこ柄のハンドルが印象的な「黒ねこリネン風バッグ」、お座りポーズのねこ氷が作れる「ねこ型製氷トレー」、猫のまるくて小さな前足をモチーフにした「ねこ足グラス」、コミックマーケット限定の「黒ねこ缶バッジ」、そしてアクリルの「キラキラ ミニ色紙」の5点が入っている。ミニ色紙には、ハンモックでくつろぐ黒ねこが描かれており、角度を変えるとキラキラと輝く仕様。
そしてメニューは、フードまたはスイーツにドリンク、さらに ”コミケ限定クリアカード” が付いた、全7種の限定セットメニューが登場。クリアカードは、中央部分が透明になっており、お好きな景色にかざすと ”漫画の一コマ” が浮かび上がる仕掛けになっている。
もはや名物となっているコミケ期間における『カフェ・ベローチェ有明店』。今年もコミケの帰りに寄ってみましょう。
