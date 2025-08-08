人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」が社会課題に取り組んでいるとSNS上で話題になっている。同商品の原料は、児童労働問題に配慮した「カカオ原料」を使用していると公式サイトで説明されている。この取り組みを称賛する声が相次いだ。じつは、製造販売会社の有楽製菓（東京都小平市）は、ブラックサンダーを含めた全てのチョコレート商品でも上記の取り組みを行っている。2024年には、同社が使う全てのカカオ原料を切り替