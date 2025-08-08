この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 慣らし保育でも「連絡帳を書いて」保育士の声の説得力に1万いいね 1児のママであり保育士でもある、ぼんさい(@bonsaisaibon)さんの投稿です。本格的な保育園での生活が始まる