例年に比べて早い時期から暑い日が続いている今年。8月に入ってからその猛暑がピークを迎えており、毎日のように強い日差しが照りつけています。夏は熱中症対策も大切ですが、紫外線が肌に与えるダメージも多々あるため、紫外線対策も欠かせないものとなっています。対策の基本として日焼け止めの使用がありますが、今回は、日焼け対策に役立つ食事についてお伝えします。効果が期待できる食材はいくつかありますが、その中から「