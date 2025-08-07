「全国高校野球選手権・１回戦、広陵３−１旭川志峯」（７日、甲子園球場）広陵が逆転で旭川志峯を下し、３年連続で夏の甲子園初戦を突破した。投打ががっちりと噛み合い、接戦を制した広陵。中井監督は「本当に選手がよく頑張ってくれて、監督は何もしていないような試合」と評した。四回に失策から先制を許したが「県大会から粘り強く、よく守ってくれて。積極的なエラーだったので切り替えてと」選手にアドバイス。「後半