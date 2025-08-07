10月10日に公開される劇場アニメ『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』の場面写真が公開され、8月11日からYouTubeにて『アイカツ！』と『プリパラ』の過去シリーズが無料配信されることが決定した。 参考：5周年を迎えた『アイカツスターズ！』は何が魅力？“変化し続ける”ことで生まれた強さ 本作は、2014年からスタートしてお互いに10周年を迎えた『アイカツ！』のあかり世代と『プ