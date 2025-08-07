10月10日に公開される劇場アニメ『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』の場面写真が公開され、8月11日からYouTubeにて『アイカツ！』と『プリパラ』の過去シリーズが無料配信されることが決定した。

本作は、2014年からスタートしてお互いに10周年を迎えた『アイカツ！』のあかり世代と『プリパラ』がタッグを組み、“出会いのキセキ”を記念したプロジェクト。『アイカツ！』は、アイドル養成学校「スターライト学園」でトップアイドルを目指す女の子たちが、アイカツ！カードを使って様々なアイドル活動（＝アイカツ！）に励む、スポ根サクセスストーリー。『プリパラ』は、誰でもアイドルになれる夢のアイドルテーマパーク「プリパラ」を舞台に、アイドルチームを結成して神アイドルを目指す友情の物語だ。

時空に歪みが生じたことで、『アイカツ！』と『プリパラ』2つの世界の間に特別な空間が誕生。公開された場面写真では、そこに同時に現れた『アイカツ！』の大空あかりと『プリパラ』の真中らぁらが、初めて出会う運命的な瞬間が描かれている。ライブの準備中に突然見慣れない空間に飛ばされてしまったあかりとらぁら。お互いに顔を見合わせ戸惑いつつも、待っているファンのため2人でいっしょにステージへ。本来、交わるはずがなかった2つの世界のアイドルたちが、突然の出来事に戸惑う姿が切り取られている。

また、映画公開を記念して、『アイカツ！』と『プリパラ』の過去シリーズが8月11日より YouTube にて無料配信されることが決定。公開までの2カ月間、『アイカツ！』の3rdシーズンと4thシーズン、『プリパラ』の1stシーズンと2ndシーズンが期間限定で全話配信される。

8月18日からは、キャラクター履修をしたい人のために、厳選したキャラクターセレクションの無料配信が期間限定で実施される。そのほか、大空あかり役の下地紫野と真中らぁら役の茜屋日海夏による『アイカツ！』第102話と『プリパラ』第1話のオーディオコメンタリー付き配信も予定。配信の詳細は、公式サイトと公式X（旧Twitter）にて発信される。（文＝リアルサウンド編集部）