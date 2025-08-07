専門ツールをAIが自律的に使用してソフトウェアをリバースエンジニアリングするシステム「Project Ire」をMicrosoftが発表しました。人間の支援なしに、ソフトウェアの動作とその危険性を可視化できるとされています。Project Ire autonomously identifies malware at scale - Microsoft Researchhttps://www.microsoft.com/en-us/research/blog/project-ire-autonomously-identifies-malware-at-scale/Project Ireは、まずファイ