ダイソンリミテッド（以下、ダイソン）は、8月5日に、ヘアオイルと洗い流さないトリートメントスプレー「Dyson Omegaシリーズ」を発表した。ダイソンは、13年にわたる農業分野の専門知識と12年におよぶ毛髪科学の研究を融合させ、乾燥した髪の悩みに応えるため、自然由来の成分に着目した。この新しいヘアケアシリーズは、英国リンカンシャーにあるダイソンの農場で栽培されたヒマワリオイルをはじめ、オメガ脂肪酸を豊富に含む7種