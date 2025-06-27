X（旧Twitter）で話題になっているのは、絵本を読む女の子のお姿。何気なく撮影すると、まさかの大型犬たちが映り込み…。圧巻の光景は記事執筆時点で72.3万回を超えて表示されており、3.3万件のいいねが寄せられています。 【写真：絵本を読む女の子を『４頭の大型犬』が囲って…何気なく撮った写真が『圧巻すぎる』】 絵本を読む女の子の写真を撮影したら… Xアカウント『@kodomo4dog5』に投稿されたのは、絵本を読む次女さん