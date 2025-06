現地時間の2025年6月11日に開催されたNBAファイナルの第3戦で、AIを用いて生成された動画広告が流れました。NBAファイナルの視聴者に大きなインパクトを与えたこの動画ですが、制作費はわずか2000ドル(約28万8000円)と従来の動画広告と比べて95%もコスト削減を実現しており、制作時間もたったの2日であることが明らかになっています。An AI-generated ad aired during NBA finals and cost just $2,000 | Mashablehttps://mashabl