AIインフラの性能測定結果をまとめている業界団体のMLCommonsが、AIインフラストラクチャーのトレーニング性能を測定するベンチマーク「MLPerf Training v5.0」の測定結果を2025年6月4日(水)に公開しました。AIチップを開発するNVIDIAとAMDは自社製チップを搭載するAIインフラストラクチャーの優秀さをアピールしています。New MLCommons MLPerf Training v5.0 Benchmark Results Reflect Rapid Growth and Evolution of the Field