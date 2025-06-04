6月2日、丸高愛実がInstagramを更新した。【写真】ベビーカーを押す姿なども公開丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「テラスが気持ちいい季節」と切り出すと、アイスクリームショップのテラス席で食事している自身の写真を掲載。また、長男を膝に抱いた写真や、長男が道路を眺めている様子なども掲載し、「外の（車）が気になるねぇ」ともコメントしてた。この投稿に対し、コメント欄には、「綺麗なママ」「とても素敵」「息