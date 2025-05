【DualSense ワイヤレスコントローラー "DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH" リミテッドエディション】 6月26日 発売予定 予約受付開始:5月22日~ 順次 価格:12,480円 ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「DualSense ワイヤレスコントローラー "DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH" リミテッドエディション」