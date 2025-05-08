「デススト2」モデルのDualSense ワイヤレスコントローラーが発売決定。5月22日より数量限定で予約開始
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「DualSense ワイヤレスコントローラー "DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH" リミテッドエディション」の予約受付を全国のPlayStation取り扱い店舗およびECサイトにて5月22日より順次開始する。発売は6月26日を予定し、価格は12,480円
「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の発売を記念し、特別なデザインをあしらったDualSense ワイヤレスコントローラーが登場。コジマプロダクションと密接に連携してデザインされたという本コントローラーは、鮮やかなオレンジ色でDRAWBRIDGEのシンボルマークとモットーがあしらわれている。
発売日は「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」と同日の6月26日。コントローラーを自ら紹介する小島秀夫監督の写真も公開されている。
□PSブログ「DualSense ワイヤレスコントローラー "DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH" リミテッドエディションを初公開！」のページ
先日開催された『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のイベントでコントローラーを紹介する小島秀夫監督の写真
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