いざという時に役立つ防犯ブザー。子供にはもちろん、私たち大人も身に付けておきたいですよね。ダイソーでは子供向けのデザインが多い印象ですが、最近は大人でも使いやすいスタイリッシュなアイテムも並んでいる様子。自分の身を守るためにも、ダイソーで安全対策をしていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：防犯ブザー価格：￥550（税込）サイズ（約）：幅22×高さ24×奥行93mm使用電池：単4形アルカリ乾電池