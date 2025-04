■「Talk that Talk -Japanese ver.-」のチャーミングな振り付けを披露 【動画】TWICEサナがデコルテ&美脚が映える真っ白衣装でダンス TWICE公式Instagramで、SANA(サナ)が「Talk that Talk -Japanese ver.-」をダンスする動画が公開された。 同曲は5月14日に発売されるTWICE 5th BEST ALBUM『#TWICE5』に収録。4月14日から先行配信されている。 サナはファーを肩とロングブーツにあしらった、真っ白な衣