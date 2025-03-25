2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß2°Ì¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È3°Ì¥µ¥¦¥¸¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥È¡£25Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¤ÏÆüËÜ¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ØOptus Sport¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸µ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥Þ¡¼¥¯¡¦¥·¥å¥¦¥©¡¼¥Ä¥¡¡¼¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â