イングランド1部リヴァプールは26日、ニューカッスルと対戦。2-0で勝利した。リヴァプールの日本代表MF遠藤航は23日のマンチェスター・シティ戦に続きまたもや途中出場。チームの完封勝利に貢献した。スーパーサブとしての立場を確固たるものにしつつある遠藤について、現地では賞賛の声が相次いでいる。地元紙『EMPIRE OF THE KOP』は最近の遠藤の活躍について、チームのエースであるサラーほど輝かしいものではないものの、