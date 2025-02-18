¥¹¥¤¥¹È¯¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥Ö¥é¥ó¥ÉMBT¡Ê¥¨¥à¥Ó¡¼¥Æ¥£¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÖNARITA¡Ê¥Ê¥ê¥¿¡Ë¡×¡Ê2Ëü9700±ß¡Ë¤«¤é¡¢½Õ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿·¿§¡È¤¯¤¹¤ß¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥°¥ì¡¼¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÈÃ¸¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìÂ­¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¡Ç½À­¥·¥å¡¼¥º¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëMBT¤Î¤Û¤«¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥½¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢Íú¤¤¤ÆÊâ¤¯¤À¤±¤Ç»ÑÀª¤Î²þÁ±¤ä·ò¹¯¤ò¥µ