BTSのJIN（ジン）が自身のInstagramを更新。ナチュラルヘアでかわいらしい表情を披露している。 【写真】長さある前髪がハンサムさを引き立てる！もこもこジャケットを着たBTSジン ■BTSジン、前髪を下ろしたキュートなセルカが話題に 2024年10月にアメリカ・ロサンゼルス発のヨガウェアブランド「alo（アロー）」のグローバルアンバサダーに就任したJIN。先日は同ブランドのスポーツウェアを颯