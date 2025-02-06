NY株式5日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均44873.28（+317.24+0.71%） S＆P5006061.48（+23.60+0.39%） ナスダック19692.33（+38.31+0.19%） CME日経平均先物39000（大証終比：+260+0.67%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。序盤は売りが強まったものの、動きが一巡すると買い戻しが膨らんだ。序盤の下げはＩＴ・ハイテク株が主導したが、一旦落ち着いているとはいえ、ト