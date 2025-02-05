お笑い芸人のやす子（26歳）が、2月4日に放送されたバラエティ番組「証言者バラエティ アンタウォッチマン！」（テレビ朝日系）に出演。“芸能界の恩人”について語った。今回、ゲスト出演したやす子は、50個の質問に真剣に回答する新企画「芸人50問50答！」に挑戦。「芸能界の恩人は？」との質問に、「これはたくさんいるんですけど…」とした上で、「さんまさんかもしれないですね」と答える。そして「何も出来なかったときから