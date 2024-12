ドジャースの大谷翔平選手(30歳)が12月29日、自身のInstagramを更新。真美子夫人(28歳)の第1子妊娠を発表した。大谷選手はこの日、「Can't wait for the little rookie to join our family soon!(もうすぐ小さなルーキーが、私たちの家族に加わるのを待ちきれません!)」と、真美子夫人の妊娠を発表。そして愛犬のデコピンと、ベビー服、ベビー靴、さらにスタンプで隠した赤ちゃんのエコー写真を1枚に収めたショットを