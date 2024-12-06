大阪にある『メゾンプアナ』は20代から60代の女性７人が暮らすシェアハウス。毎週金曜の夜は７人で食卓を囲むことがルールです!!ワイワイガヤガヤ、喧々諤々、今週はどんな料理が食卓に……!?しんどいときは食べたいものを食べよう！と串揚げパーティをはじめた7人。話題は卯月の「しんどい理由」に。■前の話「【漫画】何⁉その顔！へろっへろのぼろぼろじゃん！／『メゾンプアナの7人の食卓』 (5)」を読む■すべ