JFLのブリオベッカ浦安は27日、トップチームを率いる都並敏史監督と2025シーズンの契約を締結したと発表した。契約は3年の複数年契約となるという。解説者としてもお馴染みの都並氏は1961年8月14日生まれの63歳。現役時代は「炎のサイドバック」の異名をとり読売クラブ／ヴェルディ川崎などで活躍。日本代表としても78試合に出場した。引退後は指導者となり、古巣の東京ヴェルディでキャリアを積んだ後、2005年にベガルタ仙台の監