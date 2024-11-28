NY株式27日（NY時間11:52）（日本時間01:52） ダウ平均44831.97（-28.34-0.06%） ナスダック18973.22（-202.36-1.06%） CME日経平均先物37890（大証終比：-210-0.55%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小反落の一方、ＩＴ・ハイテク株に売りが強まっており、ナスダックは大幅安となっている。明日の感謝祭休暇を前に全体的に動意薄の展開ではあるが、休暇明けの１２月のクリスマス相場に向けた調整