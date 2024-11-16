ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12「チャイニーズ・タイペイ−日本」＜11月16日台北ドームオープニングR＞試合開始 19：00先攻：日本後攻：チャイニーズ・タイペイ◆ 侍ジャパン（左）桑原（二）小園（中）辰己（右）森下（指）佐野（一）牧（遊）源田（三）紅林（捕）坂倉P. 才木