DeNAは9日、2025年度のコーチングスタッフを発表した。進藤達哉氏が一軍ベンチコーチ、桑原義行氏が二軍監督兼任投手コーディネーター、加賀繁氏が投手コーチ補佐として現場復帰。来季から新たに河田雄祐氏が一軍外野守備兼ベースコーチ兼野手コーチ、上田佳範氏が二軍外野守備兼ベースコーチ兼野手コーチ、村田修一氏が野手コーチに就任する。▼ コーチングスタッフ一覧81 三浦大輔（監督）78 進藤達哉（一軍ベンチコーチ）72