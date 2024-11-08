Aimer(エメ)が新曲「うつくしい世界」を発表。Aimerの新曲「うつくしい世界」映画『からかい上手の高木さん』主題歌の「遥か」、TVアニメ「狼と香辛料」第2クールのオープニングテーマ「Sign」と、2024年も話題曲を続々とリリースしているAimer。全国10都市をめぐるホールライブツアー「lune blanche」をスタートさせたばかりの彼女の新曲「うつくしい世界」は、出光興産の新企業CMのテーマソングとして書き下ろされた楽曲だ。出光