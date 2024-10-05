女優の出口夏希（23歳）が、10月4日に放送されたバラエティ番組「沸騰ワード10」（日本テレビ系）に出演。辛いモノが大好きだと話し、「もちろん、痛いし辛いですけど、それが好きなんです。Mなんですかね？」と語った。今回、“激辛料理に取り憑かれた女優”として、1日1食は激辛を食べる出口が、2泊3日のコスパ最強激安ラオス旅へ。“激辛大国”として知られるラオスで、激辛料理を探し求めて旅を楽しむ。その道中、乗り換えのた