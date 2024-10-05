¡È·ã¿ÉÂç¹¥¤¡É½Ð¸ý²Æ´õ¡ÖÄË¤¤¤·¿É¤¤¤Î¤¬¹¥¤¡£M¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿É¤¤¥â¥Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄË¤¤¤·¿É¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£M¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¡È·ã¿ÉÎÁÍý¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¡¢1Æü1¿©¤Ï·ã¿É¤ò¿©¤Ù¤ë½Ð¸ý¤¬¡¢2Çñ3Æü¤Î¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯·ã°Â¥é¥ª¥¹Î¹¤Ø¡£¡È·ã¿ÉÂç¹ñ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥ª¥¹¤Ç¡¢·ã¿ÉÎÁÍý¤òÃµ¤·µá¤á¤ÆÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¡£
¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Î¤¿¤á¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢Æ±¹Ô¤·¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¿É¤¤¥â¥Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿½Ð¸ý¤Ï¡Ö¤À¡Á¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö1Æü1²ó¡¢¿É¤¤¥â¥Î¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ø¿É¤¤¥â¥ÎÍß¤·¤¤¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ØÃÇ¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÄÅâ¿É»Ò¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÀÄÅâ¿É»Ò¤ò1ËÜ´Ý¡¹¿©¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¿É¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬Æß¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄË¤¤¤·¿É¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£M¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¡È·ã¿ÉÎÁÍý¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¡¢1Æü1¿©¤Ï·ã¿É¤ò¿©¤Ù¤ë½Ð¸ý¤¬¡¢2Çñ3Æü¤Î¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯·ã°Â¥é¥ª¥¹Î¹¤Ø¡£¡È·ã¿ÉÂç¹ñ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥ª¥¹¤Ç¡¢·ã¿ÉÎÁÍý¤òÃµ¤·µá¤á¤ÆÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÄÅâ¿É»Ò¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÀÄÅâ¿É»Ò¤ò1ËÜ´Ý¡¹¿©¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¿É¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬Æß¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄË¤¤¤·¿É¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£M¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£