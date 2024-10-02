【Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season】 放送開始日：10月2日より毎週金曜22時30分～ 放送局：TOKYO MX、AT-Xほか 最速配信：ABEMA・dアニメストアにて地上波先行配信 ※第1話は90分拡大放送 アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」が、TOKYO MX、AT-Xほかにて10月2日より毎週金曜22時30分&#6