俳優の神田正輝（73歳）が、9月28日に公開された「朝だ！生です旅サラダ」公式YouTubeチャンネルで、自分にとっての「旅サラダ」がどういうものだったかという質問に答えた。27年半もの間、「朝だ！生です旅サラダ」のMCを務めた神田正輝が、他の出演者と共にグアムを訪れたが、番組の公式YouTubeチャンネルではその時の未公開トークが公開された。番組を卒業する神田に、「旅サラダ」とは、神田にとってどういうものだったかとい