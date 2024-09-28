俳優の神田正輝（73歳）が、9月28日に公開された「朝だ！生です旅サラダ」公式YouTubeチャンネルの動画で、「ドラマも、番組も、僕は長寿（番組）しかない」と語った。27年半もの間、「朝だ！生です旅サラダ」（朝日放送・テレビ朝日系）のMCを務めた神田正輝が、他の出演者と共にグアムを訪れたが、番組の公式YouTubeチャンネルではその時の未公開トークが公開された。神田によると「旅サラダ」はバラエティ番組ではなく、旅番組