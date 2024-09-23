¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤«¤é¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥í¡¼¥ë 2003Ç¯¡×¤¬¿·È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÉü¹ï¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¤«¤±¤¿²Û»Ò¥Ñ¥ó¤À¤½¤¦¡£¥Ð¥Ê¥Ê¹¥¤­¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³«Éõ¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¥Ð¥Ê¥Ê¤Î