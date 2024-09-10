女優の江口のりこが、9月9日に放送されたバラエティ番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）に出演。19歳で上京し、家賃2万6000円のアパート暮らしをしていたときの“衝撃の出来事”について語った。番組は今回、ゲストに江口が登場。これまでの半生を振り返る中で、19歳で上京し、家賃2万6000円、「お風呂もなかったですね。ちっちゃいガスコンロ1口と、ちっちゃい水場みたいなやつ」しかないアパート暮らしをしていたと、貧乏時代