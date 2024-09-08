LE SSERAFIMのカズハが、DEXのイメージに言及した。最近、YouTubeチャンネル「117」の「DEXのネンタビュー」では「天女と木こりの出会い？！ カズハの初めてのネンタビュー」というタイトルの映像が公開された。初めての単独ゲスト出演だというカズハは「メンバーたちがいなくて不安じゃないか」という質問に「本当に緊張している」と明かした。DEXは「衝撃的な話を聞いた。『DEXのネンタビュー』ではなく、『サナのネンタビュー』