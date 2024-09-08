NiziUが8日午後、京セラドーム大阪で開催された「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」を終えて、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・NiziUからxikersまで「16thKMF2024」日韓初スペシャルコラボステージ決定！PR映像も公開・NiziU「オールナイトニッポン」パーソナリティを9人で担当！9月13日（金）25時から初登