ヘアアレンジとして人気のミニクリップ。アクセサリーショップやファッションブランドなどでも購入できますが、実はダイソーでもたくさんの種類を展開しているんです！110円（税込）とは思えないデザインに感動。これは必見ですよ。今回はたくさんある中から2種類購入してきたので、早速ご紹介します♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：マーブルオーバルミニクリップ 3Pシンプル／マーブルミニクリップ 3Pシンプ