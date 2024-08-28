最近、朝が早いわたし。朝が苦手であまり早くからご飯が食べれません。 バナナだけは食べるようにしていたら、自分のご飯を食べた後にさらに人の食べ物を奪いにくる白ハイエナが一匹。ちゃっかりバナナまでもらいにきます。 可愛いから少しあげたくなるけど、ちーちゃんにちゅーしたらあげるという交換条件をだしたけど、見事にキスは避けられ、その隙に根こそぎバナナを食べれました。ずるい…。 毎朝このやりとり