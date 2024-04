アメリカ・ニューメキシコ州の無認可のスパで行われた、マイクロニードルで顔に血液を注射する「ヴァンパイア美顔術(ヴァンパイア・フェイシャル)」により、3人の女性がヒト免疫不全ウイルス(HIV)に感染したと、アメリカ疾病予防管理センターが報告しました。Investigation of Presumptive HIV Transmission Associated with Receipt of Platelet-Rich Plasma Microneedling Facials at a Spa Among Former Spa Clients - New Mexi