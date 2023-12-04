¥í¥·¥¢¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥É¥Ê¥¯¥é¡¼¥¹¥Ë¥­¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÌÂºÌÉþ»Ñ¤Î¥´¥ê¥ó¸µ¼õ·º¼Ô¤Î¼Ì¿¿¡Ê¶¦Æ±¡Ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶ºîÀï¤Ë»²²Ã¤·¤¿»¦¿Í¤Ê¤É½Åºá¤ÎÉþÌò¼ü¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñËÉ¾Ê¤ÈÌ±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¥ï¥°¥Í¥ë¤¬·×15Ëü¿Í¤Î¼õ·º¼Ô¤òºîÀï¤ËÆ°°÷¤·¤¿¤È¤Î¿ä·×¤â¤¢¤ë¡£¿¯¹¶Ä¹´ü²½¤Ç»à½ý¼Ô¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢Ê¼°÷ÉÔÂ­¤òÊä¤¦ÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²¸¼Ï¸å¤ÎºÆÈÈ¤âÊó¹ð¤µ¤ì·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£11·îÃæ½Ü¡¢2006Ç¯¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó