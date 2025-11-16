喧嘩中、彼女が怒りにまかせて言ったことが、男性の心に深い傷痕を残すこともあるようです。では、どんな言葉が尾を引いてしまうのでしょう。今回は『スゴレン』男性読者への調査を元に「仲直りしても男性の心にわだかまりを残す『喧嘩中の彼女の暴言』９パターン」を紹介します。【１】付き合っているのが恥ずかしいと言ったも同然の「あなたみたいなのが彼氏なんて人に言えない」「どういうことだよ！」（１０代男性）など、「自