近畿地方は、今日12日も日差しが降り注いでいます。次に広く雨が降るのは、15日(水)頃になるでしょう。ただ、雨が降ってもヒノキ花粉の飛散は「多い」ため、花粉症の方は万全の対策が必要です。明日13日からは、前線が東シナ海から西日本の南に延びてくる見込みです。ただ、明日から明後日14日にかけては、前線が北上してくることはないため、近畿地方では晴れ間が広がるでしょう。15日(水)は、前線が北上するため広く雨が降り、本